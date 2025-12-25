Площадь пожара в порту Темрюка выросла до 4 тыс "квадратов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадь пожара в порту Темрюка после ночной атаки вражеского БПЛА увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Уточняется, что горят 2 резервуара с нефтепродуктами. Для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд. Всего для тушения огня задействовали 99 человек, в том числе сотрудников регионального главка МЧС России и 26 единиц техники.

По информации оперштаба, среди людей пострадавших нет, нефтепродукты в акваторию Темрюкского залива не попали.

О возгорании резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка стало известно ранним утром 25 декабря. Тогда площадь пожара составляла около 2 тысяч "квадратов".

Прошедшей ночью российские силы ПВО уничтожили 141 украинский дрон над регионами страны. В частности, над Кубанью было сбито 7 беспилотников.