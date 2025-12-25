Многофункциональный комплекс появится в Тимирязевском районе в рамках МаИП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Многофункциональный комплекс возведут в Тимирязевском районе Москвы у станции метро "Тимирязевская" и одноименной станции МЦД-1 в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Инвестор построит многофункциональный центр площадью более 11 тысяч квадратных метров. Для реализации этого проекта на Дмитровском шоссе выделен земельный участок площадью более 0,7 гектара", – указал Ефимов.

Участок передали инвестору в аренду на 5 лет. Ему предстоит завершить строительство в течение этого времени. Здесь планируется возвести различные объекты культурно-досуговой деятельности, магазины, кафе и рестораны.

Глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева напомнила, что для получения участка в аренду в рамках МаИП инвестор должен предоставить проект, связанный с развитием городских участков в рамках создания производств, общественно-деловых комплексов, спортивных и социальных объектов.

"С 2016 года в рамках реализации МаИП с девелоперами и застройщиками заключено около 570 договоров аренды участков <...> городом выделено более 1,2 тысячи гектаров земли", – отметила Соловьева.

Ранее стало известно, что с 2011 года в столице построили почти 4 тысячи объектов нежилой недвижимости за счет Адресной инвестиционной программы и инвесторов. Общая площадь объектов составляет более 49,6 миллиона квадратных метров.

Среди 1,2 тысячи зданий – детские сады, школы, спортивные комплексы, объекты здравоохранения, спортивные комплексы, а также культурно-просветительские объекты.

