Завод в Москве разработал кабель для объектов повышенной опасности

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичный завод "Спецкабель" разработал и вывел на рынок первый в стране кабель для построения коммуникаций на объектах повышенной опасности и в сложных климатических условиях. Об этом заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Правительство Москвы оказывает столичным промышленникам всестороннюю поддержку. Город помогает расширять производственные мощности и направлять ресурсы на создание конкурентоспособных и инновационных решений", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Новые взрывобезопасные кабели в частности могут применяться на нефтегазовых предприятиях, где существует высокий риск пожаров и взрывов. Ключевой особенностью кабеля "Спецлан­-Вз" стала технология заполнения пустот внутри изделия. Именно это предотвращает распространение горючих газовых смесей по кабелю.

Кроме того, в составе кабеля нет алюминия, что позволяет использовать его в шахтах и в горных выработках. По правилам там запрещено применять кабели с медью и алюминием вместе. Изделие можно использовать при температуре от минус 70 до плюс 85 градусов, что делает разработку пригодной для применения в экстремальных условиях.

Уточняется, что завод в рамках программы реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) возводит еще одну площадку на востоке столицы. Для создания инфраструктуры компания воспользовалась компенсацией процентной ставки по инвестиционному кредиту. Также фирма заключила с городом офсетный контракт на поставку 315 наименований продукции для использования в метрополитене столицы.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде появился завод по производству автоклавного газобетона. Его возвели в рамках МаИП и программы стимулирования создания мест приложения труда. Проектная мощность производственного объекта составит до 450 тысяч кубометров продукции в год.

