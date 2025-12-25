Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 13:03

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: силовики установили личность мужчины, подорвавшего машину полиции в Москве

Установлена личность мужчины, подорвавшего машину полиции в Москве

Фото: телеграм-канал Mash

Установлена личность мужчины, при задержании которого в Москве была подорвана машина с двумя сотрудниками ДПС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

По предварительным данным, злоумышленник родился в 2001 году.

Взрыв прогремел в ночь на 24 декабря на Елецкой улице. По версии следователей, правоохранители заметили подозрительного человека возле служебного автомобиля. В момент, когда они подошли ближе для его задержания, тот привел в действие взрывное устройство.

В результате погибли сам злоумышленник, а также двое сотрудников ДПС – 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов. У последнего остались супруга и девятимесячная дочь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции и о незаконном обороте взрывных устройств. Семьям погибших правоохранителей будет оказана вся необходимая помощь.

По данным СМИ, взорвавшего машину могли обмануть мошенники, которые якобы взломали его личный кабинет на портале "Госуслуги".

Семьям погибших при взрыве в Москве сотрудникам ДПС будет оказана необходимая помощь

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика