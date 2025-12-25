РИА Новости: силовики установили личность мужчины, подорвавшего машину полиции в Москве

Фото: телеграм-канал Mash

Установлена личность мужчины, при задержании которого в Москве была подорвана машина с двумя сотрудниками ДПС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

По предварительным данным, злоумышленник родился в 2001 году.

Взрыв прогремел в ночь на 24 декабря на Елецкой улице. По версии следователей, правоохранители заметили подозрительного человека возле служебного автомобиля. В момент, когда они подошли ближе для его задержания, тот привел в действие взрывное устройство.

В результате погибли сам злоумышленник, а также двое сотрудников ДПС – 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов. У последнего остались супруга и девятимесячная дочь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции и о незаконном обороте взрывных устройств. Семьям погибших правоохранителей будет оказана вся необходимая помощь.

По данным СМИ, взорвавшего машину могли обмануть мошенники, которые якобы взломали его личный кабинет на портале "Госуслуги".