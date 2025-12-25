Проект о праве работника выбирать зарплатный банк внесли в ГД

Фото: 123RF.com/dmitrimaruta

В Госдуму внесли законопроект о праве работника на выбор зарплатного банка в момент заключения трудового договора. Авторами документа выступили депутаты от КПРФ Николай Коломейцев и Алексей Куринный, передает РИА Новости.

Таким образом, предлагается предоставить работнику право выбирать кредитную организацию для последующего осуществления начисления заработной платы.

По мнению авторов проекта, отсутствие четкого нормативного закрепления данного момента приводит к тому, что у работодателя появляется возможность навязывать выбор банка. В дальнейшем это может привести к сложной процедуре отказа работника от взаимодействия с кредитной организацией.

Законопроект позволит установить четкий законодательный барьер, препятствующий принуждению работников к выбору определенного банка, выгодного работодателю.

Ранее в Госдуме напомнили, что работодатель не вправе сокращать зарплату сотрудников на окладе за январь из-за длинных праздников. Это зафиксировано в Трудовом кодексе.

Депутат Екатерина Стенякина подчеркнула, что, если работодатель будет говорить о сокращении зарплаты, сотрудник может "поднять этот вопрос и отстоять свои трудовые права".

