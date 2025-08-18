Москвичей пригласили на фестиваль "Шахматный сквер" в центре города

Москвичи и гости города могут посетить фестиваль "Шахматный сквер" в рамках проекта "Лето в Москве". Сквер работает в Театральном проезде в центре столицы, возле гостиницы "Метрополь".

Также горожане могут посетить турниры по игре "Камень, ножницы, бумага" – они проходят на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов", а также на бульварах, пешеходных улицах и в парках.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

