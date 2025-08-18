Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 11:45

Спорт

Москвичей пригласили на фестиваль "Шахматный сквер" в центре города

Москвичей пригласили на фестиваль "Шахматный сквер" в центре города

Овечкин включен в книгу рекордов РФ как лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ

Болельщики раскупили все билеты на матч ЦСКА и "Динамо" в Москве

Столичный забег "Садовое кольцо" вошел в Книгу рекордов России

Забег "Садовое кольцо" на 30 тысяч участников вошел в Книгу рекордов России

Забег "Садовое кольцо" вошел в Книгу рекордов России

Главным призом забега "Садовое кольцо" станет земельный участок на побережье реки Волги

Движение по Садовому кольцу перекрыто до вечера 17 августа из-за масштабного забега

30 тыс человек могут принять участие в забеге по Садовому кольцу

Для участников забега по Садовому кольцу подготовлены дистанции от 3 до 16 километров

Москвичи и гости города могут посетить фестиваль "Шахматный сквер" в рамках проекта "Лето в Москве". Сквер работает в Театральном проезде в центре столицы, возле гостиницы "Метрополь".

Также горожане могут посетить турниры по игре "Камень, ножницы, бумага" – они проходят на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов", а также на бульварах, пешеходных улицах и в парках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
спортфестивалигородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика