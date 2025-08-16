Благотворительный фестиваль "Беги за другом" проходит в парке "Кузьминки"

В парке "Кузьминки" проходит благотворительный фестиваль "Беги за другом". Это не просто спортивный забег, а день добрых дел, который дает шанс на новую жизнь сотням животных из приютов Москвы.

На площадке работает выставка-пристройство питомцев. Здесь представлено около 150 кошек и собак из столичных и подмосковных приютов. Все животные привиты, социализированы и готовы к переезду в новые семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.