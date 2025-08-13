Бесплатные занятия ушу можно посетить в рамках "Мой спортивный район" в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Жители Москвы могут бесплатно заниматься ушу в рамках проекта "Мой спортивный район". Это древнее китайское боевое искусство, сочетающее физическую нагрузку, дыхательные практики и следующее философским принципам, передает портал mos.ru.

Регулярные занятия ушу позволяют развить силу, гибкость, координацию, выносливость, осанку и сердечно-сосудистую систему. Помимо этого, практика ушу снимает стресс и помогает обрести душевное равновесие.

Подходящую площадку можно найти недалеко от дома, например, в Екатерининском, Таганском, Люблинском и Бутовском парках, в парке искусств "Музеон", музее-заповеднике "Коломенское", в саду "Эрмитаж" и во многих других локациях. Тренировки проводятся в рамках проекта "Лето в Москве".

На занятия приглашают всех москвичей старше 6 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний к активным занятиям спортом. При себе необходимо иметь удобную обувь и спортивную одежду в соответствии с погодой. Также можно взять бутылку воды.

Тренировки будут проходить по средам в 19:00 и воскресеньям в 11:00. Узнать список адресов и другую подробную информацию можно на официальном сайте проекта.

В Москве 16 августа пройдет фестиваль "Ночь московского спорта". Гостей ждет более 100 тренировок по 24 видам спорта. Программа будет проходить с 20:00 до 23:00.

Кроме того, в столице 17 августа состоится забег на Садовом кольце. На забеге для взрослых и детей подготовили насыщенную развлекательную программу. Мероприятие состоится под девизом "Спорт, сила, свобода!".