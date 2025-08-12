Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Забег пройдет на Садовом кольце в Москве 17 августа, передает пресс-служба транспортного комплекса правительства столицы.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что город поддерживает жителей, ведущих здоровый образ жизни, поэтому проводятся различные мероприятия для приобщения граждан к физической культуре. По его словам, на забеге для взрослых и детей подготовили насыщенную развлекательную программу.

Мероприятие состоится под девизом "Спорт, сила, свобода!". Регистрация проводится на сайте забега и завершится 13 августа.

Спортивный городок с интерактивными площадками от партнеров откроется 17 августа в 07:00 на Зубовской площади. В течение дня для бегунов будут выступать спортивные ведущие – Эмма Гаджиева, Вероника Гилева и Александр Скрывля. Разминку перед стартом проведет мастер спорта России по бодибилдингу Денис Гусев.

Помимо этого, вдоль маршрута организуют выступления музыкантов проекта "Музыка в метро", артистов и аниматоров. Для победителей и призеров забега подготовили специальные подарки.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ 14 сентября пройдет инклюзивный забег в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Дистанции от 1,5 до 11 километров смогут преодолеть как начинающие спортсмены, так и профессиональные атлеты. Собранные средства планируется отправить на создание в российских городах условий для реабилитации россиян с инвалидностью.