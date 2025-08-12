В столице пройдут окружные соревнования по плаванию "Спорт без преград"

В Москве пройдут бесплатные тренировки, соревнования и спортивные события. В бассейне Гребного канала на Островной улице 13 августа стартуют окружные состязания по плаванию "Спорт без преград".

На улице Госпитальный Вал 15 августа состоится открытое соревнование по шахматам. Желающих выполнить нормы ГТО приглашают в парк имени Лужкова, на стадион на улице Дмитрия Ульянова и на другие спортивные площадки столицы.

