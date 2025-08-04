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04 августа, 08:00

Спорт

Российский пловец Колесников взял золото на чемпионате мира в Сингапуре

Российский пловец Колесников взял золото на чемпионате мира в Сингапуре

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Российский пловец Климент Колесников взял золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Он преодолел дистанцию 50 метров на спине за 23,68 секунды и установил рекорд.

Таким образом, Колесников принес сборной РФ вторую золотую медаль. Ранее россияне одержали победу в комбинированной смешанной эстафете 4×100 метров. Спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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