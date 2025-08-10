Форма поиска по сайту

10 августа, 15:15

Спорт

В Москве прошел мастер-класс Ирины Винер ко Дню физкультурника

В Москве прошел мастер-класс Ирины Винер ко Дню физкультурника

Во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер состоялся бесплатный мастер-класс для тренеров и юных спортсменок, приуроченный ко Дню физкультурника. Его провела заслуженный тренер России Ирина Винер.

Для участия отобрали 200 человек, при этом заявок поступило втрое больше. Мероприятие позволило обменяться опытом, а также выявить талантливых молодых наставников. В мастер-классе приняли участие олимпийские чемпионы и победители мировых турниров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Карина Ильина

