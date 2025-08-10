В Москве создадут спортивные кластеры на пустующих территориях

В Москве на ранее пустующих территориях создают спортивные кластеры и прокладывают прогулочные маршруты. Новые игровые арены открылись в Ново-Переделкине и Кузьминках, а в Марьине построили каток. В этом году спортплощадки появятся в Нижней Хохловке, на Кетчерской улице, 1-й Сестрорецкой улице и Кронштадтском бульваре.

В кластерах устанавливают тренажеры, боксерские груши, обустраивают скейт-парки, футбольные и баскетбольные площадки, зоны для падел-тенниса и воркаута. Такие объекты бесплатны и доступны всем желающим, что, по словам экспертов, делает занятия спортом более популярными среди москвичей.

