Синоптик спрогнозировал прохладные ночи в Москве

В Москве ясно, без осадков, и солнце все еще греет. Местами температура 8 августа поднимется до 21–23 градусов.

При этом ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил о высокой вероятности кратковременных дождей и прохладных ночей в субботу и воскресенье, 9–10 августа. Температура может опуститься до 12–14 градусов. Днем в субботу прогнозируется 20–22 градуса, а в воскресенье – 23–24.

По словам синоптика, до конца последнего летнего месяца москвичи вряд ли почувствуют настоящую жару. На следующей неделе ожидается комфортная погода. По ночам будет 12–15 градусов, днем – 20–25. Временами обещают кратковременные дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.