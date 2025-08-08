Температура воздуха опустится до 8 градусов в Москве ночью 9 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Холодная ночь ожидается в Московском регионе 9 августа. Температура воздуха может опуститься до 8–10 градусов, сообщила RT главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, днем 9 августа прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами могут быть кратковременные дожди.

"Завтра днем в Москве ожидается 19–21 градус, а по области – 18–23 градуса. В воскресенье (10 августа. – Прим. ред.) будет переменная облачность, без осадков", – сказала синоптик.

Метеоролог подчеркнула, что такой характер погоды будет в Москве до середины будущей недели.

Период тропических ночей завершился в Московском регионе. Ночь на пятницу, 8 августа, стала самой холодной более чем за месяц. На широте Москвы длительность светового дня сократилась более чем на 2 часа по сравнению с летним солнцестоянием. В связи с этим жители и гости столицы в дальнейшем смогут наблюдать снижение ночных температур и более прохладные ночи.

Скоро, по прогнозу синоптика Евгения Тишковца, Москву накроет сильный ливень, вероятно, с грозой, а порывы ветра усилятся до 5–10 метров в секунду. Температура воздуха, по его словам, составит 17–22 градуса. При этом в столице будет сохраняться повышенная влажность, около 94%, а атмосферное давление вырастет до 749 миллиметров ртутного столба.

