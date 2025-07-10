Эксперт Лебединская: дачные цветы могут принести 800 000 рублей прибыли за сезон

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Дачные цветы с шести соток могут принести до 800 000 рублей прибыли за сезон, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с Life.ru.

По ее словам, на участке можно выращивать различные цветы в соответствии с сезоном. Например, весной это могут быть нарциссы, тюльпаны, гиацинты и композиции из ранних весенних цветов.

В летний период – разводить пионы, розы, ромашки, гладиолусы, а также экзотические дельфиниумы, гвоздики, эустомы, лилии и ранние сорта георгин, уточнила эксперт.

Осенью, продолжила она, стоит обратить внимание на цинии, хризантемы и поздние георгины, а также на такие многолетние цветы, как хоста, бордюрный ирис, флоксы метельчатые, гейхеры и лаванда.

Как подчеркнула Лебединская, наиболее успешным в плане продаж является март. В этот период покупатели особенно активно приобретают весенние цветы, такие как подснежники, гиацинты, мимозы и ирисы.

Однако если с выбором цветов ответ очевиден, то вопрос о том, кому их продавать, остается открытым, указала доцент.

"Можно продавать цветочную продукцию организаторам праздников под заказ. Свадьбы, дни рождения и юбилеи не обходятся без цветов. Важно, чтобы заказ приходил вовремя, товар был качественный, а цена была не выше магазинной", – объяснила она.

Говоря об аспектах продвижения товаров, Лебединская порекомендовала не выстраивать сложную логистику, а разместить объявление на заборе дачного участка, предлагая свежие цветы.

Еще одним вариантом она назвала открытие собственного магазина, ассортимент которого можно дополнить импортными растениями. Несмотря на высокую конкуренцию на рынке и оптовые поставки цветов крупными поставщиками, эксперт выразила уверенность, что частное садоводство всегда найдет свою нишу.

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