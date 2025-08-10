Директор спортивных проектов "Лига героев" рассказал о полумарафоне "Забег 2030"

Столица превратилась в одну большую спортивную площадку. Одним из главных событий дня стал полумарафон "Забег 2030". По словам директора спортивных проектов "Лиги героев" Дениса Анникова, с утра на старт 21-километрового забега вышли около 2 тысяч человек.

Победителем среди мужчин стал Ринас Ахмадеев, который показал второй результат за всю свою карьеру. Среди женщин первой финишировала Елена Седова. Всего же в течение дня в спортивных активностях по всей Москве примут участие более 60 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.