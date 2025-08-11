На ВДНХ состоится инклюзивный парный забег "Больше чем можешь"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Инклюзивный забег в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет на ВДНХ 14 сентября с 08:00 до 10:30. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Мероприятие организует благотворительный фонд развития инклюзии в спорте "Больше чем можешь". Все деньги, которые будут собраны в рамках забега, планируется направить на создание в разных российских городах условий для реабилитации людей с инвалидностью.

В 2025 году забег организуют в рамках открытого чемпионата Москвы по кибатлетике, поэтому мероприятие объединит различных любителей спорта. Соревнование позволит людям с ограниченными возможностями здоровья стать ближе к общественной и спортивной жизни.

Дистанции длиной от 1,5 до 11 километров подготовлены так, что их смогут пройти как начинающие спортсмены, так и профессиональные атлеты. Старт будет находиться на территории центра ассистивных технологий "Феникс", а маршруты забега пройдут вдоль ВДНХ.

Участники могут пробежать дистанцию как индивидуально, так и в тандеме, то есть связавшись с партнером лентой. На финише парам вручат медали, которые объединяются в одну как символ того, что человеку нужен человек. Для того, чтобы принять участие в забеге, нужно заранее зарегистрироваться и заплатить сумму в размере от 1 тысячи рублей. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут пройти дистанцию бесплатно.

Ранее сообщалось, что 17 августа в Москве пройдет массовый забег по Садовому кольцу. Он предусматривает под собой два формата участия: в рамках соревновательного формата время будет фиксироваться, а любительский формат организуют без фиксации времени. Участники с лучшим результатом получат призы.

