11 августа, 07:15Спорт
В парке "Серебряный бор" стартовали бесплатные тренировки по сап-кроссу
В "Серебряном бору" стартовали бесплатные тренировки по сап-кроссу. Участникам нужно преодолеть 3 километра на доске, а затем пробежать 5 километров по лесным тропам. Тренеры считают, что справиться можно даже новичкам.
Занятия проходят раз в две недели по пятницам. Доску можно арендовать на месте. После тренировки участники могут отдохнуть на пляже с лежаками и кабинками для переодевания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.