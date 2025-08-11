Форма поиска по сайту

11 августа, 07:15

Спорт

В парке "Серебряный бор" стартовали бесплатные тренировки по сап-кроссу

В "Серебряном бору" стартовали бесплатные тренировки по сап-кроссу. Участникам нужно преодолеть 3 километра на доске, а затем пробежать 5 километров по лесным тропам. Тренеры считают, что справиться можно даже новичкам.

Занятия проходят раз в две недели по пятницам. Доску можно арендовать на месте. После тренировки участники могут отдохнуть на пляже с лежаками и кабинками для переодевания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
