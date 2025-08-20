Гостиная "Поэзия Серебряного века" открылась в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Сретенском бульваре открылась литературная гостиная "Поэзия Серебряного века" проекта "Лето в Москве". Она будет работать 23 августа с 18:00 до 20:00, передает портал мэра и правительства столицы.

Для жителей и гостей города в гостиной выступят актеры народного коллектива "Литературный театр "Отражение" и солисты вокальной студии "Элегия" Красногорского культурно-досугового комплекса "Подмосковье". В программу войдут авторские песни Веры Струниной, написанные на стихи Марины Цветаевой и Константина Бальмонта.

Кроме того, в мероприятии примут участие бард Игорь Михалев, а также актеры Артур Бобринев и Андрей Куликов. Стихи современных поэтов и писателей исполнят актеры и певцы, в том числе Елена Волкова, Инесса Давыдова, Ольга Жук, Алла Нестерович и другие.

Помимо этого, 20 августа в 17:00 писательница Екатерина Соболь проведет занятие "Создаем историю вместе". Мероприятие пройдет в рамках мастер-классов Российской государственной детской библиотеки.

Научную викторину с Петром Волцитом проведут 27 августа, а 29 августа в 16:00 гости погрузятся в мир книг писателя и переводчика Григория Кружкова, которому в этом году исполняется 80 лет. На мастер-классе "В круглом зеркале морей" под руководством Надежды Графовой желающие придумают собственные образы рыб и птиц и сделают иллюстрацию.

На Сретенском бульваре в рамках "Лета в Москве" можно увидеть тематические инсталляции, посетить театрализованные перформансы, мероприятия литературных клубов и многое другое. Программа рассчитана как на подрастающее поколение, так и на взрослых.

Ранее проект "Экоточки Москвы" открыл сбор старых книг. Часть собранных книг передадут в сельские библиотеки, некоторые выставят на повторную продажу, а непригодные для дальнейшего использования направят на переработку.

Книги отсортируют, проверят на наличие дефектов и продезинцифируют, прежде чем те попадут к новым владельцам.

