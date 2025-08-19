В "Экоточках Москвы" открыт сбор старых книг

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Проект "Экоточки Москвы" открыл сбор старых книг. Горожане могут дать вторую жизнь старым изданиям и внести вклад в сохранение леса, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Сбор организовал департамент природопользования и охраны окружающей среды совместно с социальным благотворительным проектом. Часть собранных книг передадут в сельские библиотеки, некоторые выставят на повторную продажу, а непригодные для дальнейшего использования направят на переработку.

Глава департамента Юлия Урожаева отметила, что этим летом в сеть столичных экоточек включили более 60 пунктов приема невостребованной литературы. Такие контейнеры станут важной частью московской инфраструктуры.

Благодаря партнеру проекта все полученные книги отсортируют, проверят на наличие дефектов и продезинцифируют, прежде чем те попадут к новым владельцам.

По данным экспертов, на производство тонны бумаги уходит около 10–15 деревьев. За счет повторного использования и переработки книг от вырубки удастся сохранить десятки тысяч деревьев.

Найти ближайшую экоточку можно на карте, опубликованной на сайте проекта. В пунктах сбора принимаются практически любые бумажные издания, в том числе потерявшие актуальность журналы и старые учебные пособия. Чтобы книги поместились в отверстие контейнера и не помялись, рекомендуется упаковывать их в пакеты по 2–3 экземпляра.

За первое полугодие в столице удалось собрать около 850 тысяч тонн вторсырья. Это превышает предыдущий аналогичный показатель на 20%.

В городе действует простая двухконтейнерная система. В баки с синей маркировкой москвичи могут выбросить макулатуру, стекло, пластик и металлы, с серой маркировкой – остальные отходы.