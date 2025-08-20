Пятилетие "Спортивных выходных" отметят в "Лужниках" на форуме "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В олимпийском комплексе "Лужники" 24 августа состоится фестиваль "Спортивные выходные" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Мероприятие организовано городским департаментом спорта, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гостей фестиваля ждут бесплатные тренировки и мастер-классы от знаменитых спортсменов и артистов. Занятия организуют в формате марафона.

Например, с 14:00 до 15:00 пройдет танцевальный час с певицей Катей Адушкиной, а с 15:30 до 16:30 – тренировка по фитроку с певцом, актером и телеведущим Митей Фоминым.

В свою очередь, фигурист Александр Энберт и его супруга Алеся с 17:00 до 18:00 познакомят гостей с секретами эффективной функциональной тренировки. Еще один мастер-класс Энберт проведет с 15:00 до 16:00.

Фигуристка Алина Загитова с 18:30 до 19:30 на занятии по барре поможет желающим укрепить мышцы спины и ног.

Гости фестиваля смогут посетить соревнования по BMX-фристайлу и принять участие в мастер-классах от членов сборной России по BMX. В воркаут-парке состоится мастер-класс известного спортсмена Михаила Китаева.

Кроме того, в рамках фестиваля с 12:00 до 15:30 пройдет Кубок московского спорта по паделу. В пляжной зоне в этот день проведут Кубок Москвы по футболу, также на фестивале будут работать открытые спортплощадки.

Для гостей подготовлена зона с виртуальным тренером, где можно выбрать любую программу проекта "Спортивные выходные". Желающих также приглашают на интерактивные велотренажер и беговую дорожку, килтерборд и фиджитал-бильярд. В зоне скалолазания предусмотрены занятия для детей и взрослых.

Ребят ждут в специальной зоне с интерактивной раскраской, ретроиграми на "Денди", настольными играми и местом для отдыха.

Завершится спортивный день концертом Юлианны Карауловой в 20:00.

Как сообщалось ранее, Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в 18-й раз с 28 по 31 августа во Дворце спорта "Мегаспорт" имени Тарасова. Перед финальной игрой запланировано выступление певца Дмитрия Маликова. Организаторами мероприятия стали департамент спорта и Федерация хоккея Москвы.

Желающие смогут поиграть в аэрохоккей и хоккейный керлинг, сфотографироваться в отдельных зонах, нарисовать плакаты и нанести аквагрим.

