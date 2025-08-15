Собянин: более 2,5 млн гостей побывали на форуме "Москва 2030" за две недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 2,5 миллиона человек побывали на форуме "Территория будущего. Москва 2030" за две недели с момента начала мероприятия, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр напомнил, что главными темами события стали человек будущего и связи поколений. Обширная программа форума позволяет молодым гостям узнавать больше о возможностях города в различных сферах жизни, а также о карьере в Москве, востребованных профессиональных навыках.

Более того, интерактивные пространства помогают столице получить обратную связь от посетителей, которая в дальнейшем используется в Стратегии развития города.

В текущем году форум проводится на 11 флагманских площадках. Некоторые из них приняли участие в мероприятиях впервые – это кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана, кинозавод "Москино", парк 50-летия Октября и ВДНХ.

"В "Манеже" открылась большая познавательная интерактивная выставка для всей семьи "Та самая Москва", которая посвящена достижениям и развитию столицы в области транспорта, градостроительства и промышленности", – подчеркнул глава города.

Он обратил внимание, насколько наглядно и доступно экспозиция демонстрирует уже произошедшие и будущие изменения столицы, а также ее облик в рамках реализации Стратегии развития до 2030 года. Тематические зоны, рассказывающие о столичном метрополитене, редевелопменте территорий, городском электрическом транспорте, особой экономической зоне "Технополис Москва" и многом другом, развернулись на территории, площадь которой достигла 11 тысяч квадратных метров.

Также несколько локаций посвящены программе реновации. Например, кинетическая инсталляция показывает достижения уникальных технологий в строительстве, а интерактивная зона позволяет гостям увидеть различия старой хрущевки и нового современного жилого комплекса.

Еще более 50 экспонатов посвятили высокотехнологичной промышленности Москвы. Продукция столичных предприятий размещена в "Манеже". Более того, на Манежной площади посетители форума могут увидеть полномасштабные модели-симуляторы городского транспорта и строительной техники.

"Для детей работает большой семейный досуговый центр с развлечениями и подарками, который занимает весь цокольный этаж. А в лектории можно послушать более 100 лекций от экспертов, ученых, звезд и деятелей искусства. Площадка будет открыта до 31 августа", – подчеркнул Собянин.

Еще одна площадка под названием "Бесконечное развитие с вечными ценностями" находится в Гостином Дворе. Она состоит из четырех зон: "Технологии", "Любовь", "Здоровье", "Знания". Там гости могут больше узнать о современных цифровых сервисах, влиянии гормонов на работу мозга и уровень счастья, взаимосвязи физического и ментального благополучия, а также непрерывном образовании в Москве.

В этих локациях всех желающих приглашают посетить нейронный лес, комнату эмоционального интеллекта, киносеанс о работе мозга, музей организма человека, мастер-классы и лекторий.

Тем временем в парке искусств "Музеон" жителям и гостям столицы расскажут о создании города мечты и покажут световое шоу. Тема экономики затрагивается в форме интерактивной игры в павильоне "Экономика Москвы". Там же проходят лекции, мастер-классы и квизы.

Другой павильон "Цифровые технологии Москвы" позволяет посетителям пройти приключение "Путь IT-Героя", который через головоломки погружает посетителей в мир технологий, цифровую экономику столицы и рассказывает больше об IT-профессиях.

Посетить спортивное мероприятие "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" москвичи и туристы могут в спорткомплексе "Лужники". Тренировки проводятся на 19 тематических зонах.

Кроме того, подчеркнул градоначальник, в этой же локации любой желающий может познакомиться со столичным городским хозяйством. Гостям расскажут, как в дома поступают вода, тепло, газ и электроэнергия.

Там же можно ознакомиться с выставкой коммунальной и пожарно-спасательной техники и стандартами благоустройства Москвы, которые представлены в качестве образцов спортивной и детской игровой зоны и зоны отдыха у воды.

О навыках проектирования и строительстве городских кварталов юные посетители узнают в игровом пространстве "Искусство строить". Также они могут принять участие в интерактивных играх, мультимедийных презентациях и мастер-классах, которые проводятся в павильоне "Контроль Москвы".

Помимо этого, в "Сколкове" работает спортивный кластер, где можно протестировать аэродинамическую трубу или попробовать себя в вейкбординге. На этой же территории по поручению Владимира Путина открыт Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего", обратил внимание мэр.

"Он стартовал с проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025" Платформы НТИ и "Университета 2035". Гостей и участников ждет масштабная выставка достижений российских производителей, мастер-классы, тестовые полеты и различные соревнования, в том числе Кубок мэра по гонкам дронов, где за победу будут бороться лучшие пилоты из 11 стран", – подчеркнул Собянин.

Также он напомнил, что 15 августа завершается деловая программа форума. В обсуждении вопросов развития отрасли примут участие эксперты, ученые, представители федеральных и региональных властей, делегации из более чем 25 стран.

Тем временем на площадке форума на "Красном Октябре" возвели паркур-площадку "Человек будущего". Там открыли трассы для лазания, имитирующие реальные небоскребы мира. Посетители также могут создать собственную конфигурацию спортивной площадки.

Пообщаться с антропоморфными роботами, поуправлять молниями на научных шоу, научиться дрессировать робособак и многое другое москвичей и туристов приглашают в прототип Москвы будущего, который открыт в футуристическом кластере на базе парка 50-летия Октября.

Помимо прочего, там гости смогут создать собственный мультфильм, посетить интерактивные лекции, спортивные тренировки или мероприятия об экологии и развитии города, а также познакомиться с достижениями науки.

В честь форума "Москва 2030" колесо обозрения "Солнце Москвы", расположенное на ВДНХ, окрасили в соответствующие цвета. На этой площадке события состоялись Карьерные выходные, в рамках которых каждый желающий мог задать интересующий его вопрос, передать свое резюме рекрутерам Управления кадровых сервисов столичного правительства или пройти нейротестирование.

Также градоначальник обратил внимание на программу "Культурный город", которая проходит в парке "Зарядье". В ее рамках жители и гости столицы могут посетить концерты классической музыки, артистов, спектакли, лекции, поэтические концерты и даже дизайнерские показы.

Еще одна площадка начала работу на форуме совсем недавно. Она находится в новом кампусе МГТУ имени Н. Э. Баумана и демонстрирует технологии и научные разработки в синергии с креативным искусством.

"Насыщенная программа мастер-классов по навыкам профессий будущего, лекций и дискуссий с учеными и художниками вовлечет жителей разных возрастов в диалог о технологиях завтрашнего дня. Главные темы – нейроуправление городской средой, биотехнологии в инфраструктуре, аудиодизайн, разработка видеоигр и не только", – отметил глава города.

Он напомнил, что 1 августа на этой площадке прошло награждение финалистов конкурса мэра Москвы среди лучших предпринимателей, ученых и изобретателей столицы "Новатор Москвы". Участники состязания представили изобретения и новаторские идеи, которые могут быть задействованы в развитии экономики и инфраструктуры столицы.

Более того, в кампусе университета открыта территория технологического прогресса "Облачные города". Там все желающие могут узнать больше о технологическом прогрессе.

Между тем в "Заповедном посольстве" и Малом амфитеатре парка "Зарядье" посетители форума могут принять участие в марафоне финансовой грамотности, в программе которого лекции и занятия на VR-тренажерах. Он будет работать до 24 августа включительно.

Также парк "Зарядье" приглашает на выставку "Историческая Москва в находках археологов". Найти ее можно в музее "Старый Английский двор". Проект "Портал 2030-2050" стартует на площадке кинозавода "Москино" с 29 августа. В программе – световое шоу, концерты электронной музыки и K-POP мероприятия.

Вместе с тем Собянин добавил, что на площадках форума открыты павильоны городской программы лояльности "Миллион призов". Там москвичи могут получить призы акции "Москва 2030" от проекта "Активный гражданин" и стать обладателями сувениров из новой коллекции.

"На форуме проходят молодежные, детские, семейные мероприятия, в том числе события для участников СВО и их близких. Здесь каждый найдет занятие по душе и сможет узнать что-то новое", – обратил внимание мэр.

Ранее сообщалось, что на выставке "Та самая Москва" продемонстрировали географическую схему метро будущего. На ней показаны крупные парки Москвы, ключевые столичные трассы, среди которых Ленинский и Кутузовский проспекты, хорды и рокады, а также маршрут первого этапа высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.