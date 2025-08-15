Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Географическую схему метро будущего показали на выставке "Та самая Москва" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

В департаменте добавили, что часть принципов чертежа легли в основу нового дизайна схемы метро, которую начали размещать в столице к открытию участка Троицкой линии от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ".

На географической схеме показаны крупные парки Москвы, ключевые столичные трассы, среди которых Ленинский и Кутузовский проспекты, хорды и рокады, а также маршрут первого этапа высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Более того, линии метрополитена продемонстрированы не схематично, а в привязке к географическим особенностям города. Также впервые на чертеже появились города, входящие в состав Центрального транспортного узла – это Калуга, Тверь, Владимир и другие.



По словам Ликсутова, Сергей Собянин с особым вниманием относится к развитию рельсового каркаса столицы. В соответствии с программой развития Московского транспорта до 2030 года в городе появится 31 станция метро на новых и уже работающих ветках.

"Поэтому мы развиваем систему навигации и добавляем новые решения. Гости познавательной выставки "Та самая Москва" смогут увидеть уникальную географическую схему метро 2030 года и расположение новых станций на ней", – подчеркнул вице-мэр.

Ведомство пригласило москвичей и туристов на экспозицию, посвященную достижениям города в транспортной сфере и промышленности. Она будет открыта со вторника по воскресенье до 31 августа с 10:00 до 22:00.

Также посетителям выставки расскажут о мифах и легендах столичного метро. Событие пройдет в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж".

Один из популярных мифов гласит, что арки на станции "Маяковская" состоят из ребер первого дирижабля Константина Циолковского. Согласно другой легенде, Иосиф Сталин пил кофе во время разработки плана будущего метро. Однако кружка, которую вождь опустил на чертеж, оставила круглый след. Якобы именно так появилась идея Кольцевой линии.