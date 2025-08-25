Климатическая осень может наступить в Москве раньше времени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Климатическая осень наступит в Москве раньше времени, а именно – 25 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с aif.ru.

Он объяснил, что на столицу надвигается "тыловая часть североатлантического циклона".

"С Баренцева моря к нам несет холодные воздушные массы арктического происхождения. Они придут в Москву и область уже в понедельник. Резко и сильно похолодает. Температура будет ниже климатической нормы на 0,6 градуса", – подчеркнул синоптик.

Днем 25 августа температура составит 13–16 градусов. Кроме того, циклон принесет с собой кучевые дождевые облака с холодными дождями.

Во вторник, 26 августа, температура опустится до 12–13 градусов, а дожди усилятся. Во второй половине недели воздух прогреется только до 8 градусов.

Однако Тишковец добавил, что прощаться с летом рано, поскольку оно скоро вернется.

"Циклон пройдет над столицей и уйдет дальше, на восток. А здесь его сменит теплый антициклон", – отметил специалист.

Смена погоды произойдет в пятницу, 29 августа. Во второй половине дня воздух прогреется до 18–21 градуса, что является климатической нормой.

В субботу и воскресенье, 30 и 31 августа, также будет тепло и солнечно, столбик термометра покажет до 24–25 градусов. Кроме того, теплая погода перейдет и на следующую неделю.

При этом Тишковец обратил внимание на то, что минувшая ночь заняла второе место по холоду за все лето. На опорной метеостанции ВДНХ воздух 25 августа остыл до 8,2 градуса. Самая холодная ночь пришлась на 22 июня, тогда температура составила 7,8 градуса.

В центре Москвы, на Балчуге, минимальная отметка термометра была 10,7 градуса, в Строгине – 8,9, в Тушине – 7,7, в Бутове – 5,9. Это соответствует климатическим показателям сентября.

Однако заморозки в европейской части России взяли паузу, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Обширный циклонический вихрь прикрыл небо облаками, чем уберег воздух от сильного выхолаживания, а южные потоки, наблюдающиеся в его восточной части, способствовали поступлению в Приволжье и на восток Северо-Западного округа более теплых воздушных масс", – передает его слова RT.

При этом над несколькими регионами сохраняется очаг холода. По словам синоптика, в Карелии температура воздуха опускалась ниже 1 градуса, в Архангельской – ниже 2, а в Ленинградской – ниже 3. Он также указал на то, что температура в Москве ночью опустилась ниже, чем должно быть по климату в августе.

Ранее Леус отмечал, что некоторые прогностические модели обещают значительное повышение температуры в Москве в последние два дня августа и теплые первые 2–3 дня сентября.

Он напомнил, что по новым нормам начало климатической осени приходится на 2 сентября. С этого дня среднесуточная температура воздуха опускается до отметки в 15 градусов.

