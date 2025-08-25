Дни открытых дверей стартовали в обновленных столичных школах

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Дни открытых дверей стартовали в 51 школе Москвы. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

С 25 по 30 августа посетители смогут увидеть, как изменились учебные пространства по программе "Моя школа".

"Москва формирует инновационную образовательную среду – от современных процессов обучения до значительного обновления инфраструктуры. "Моя школа" – один из ключевых проектов в этом направлении, который не просто меняет учебные пространства, а создает качественные и технологичные условия для учебы и творчества школьников", – рассказала вице-мэр.

Чтобы жители столицы могли лично оценить все изменения, правительство города организовало уникальные экскурсии. На них посетители увидят современные учебные кабинеты, лаборатории, медиатеки, спортзалы, зоны отдыха и обновленные пришкольные территории.

Кроме того, для гостей подготовлены лекции психологов и спортивные мастер-классы. По словам Раковой, на экскурсии уже зарегистрировались более 100 тысяч москвичей.

Туры будут проводить с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00 и в субботу – с 10:00 до 16:00. Записаться на них можно онлайн на сайте afisha.timepad.ru, выбрав школу в своем районе.

Помимо перечисленного, участникам представят современные медиатеки вместо библиотек, учебные кабинеты с цифровыми микроскопами, 3D-принтерами, станками с ЧПУ и другим оборудованием. Кроме того, гостей ждет специальная программа.

Например, учителя физкультуры проведут тренировки в новых спортзалах и на школьных спортплощадках. В свою очередь, специалисты городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки организуют лекции и консультации для родителей, на которых будут обсуждаться адаптация детей к школе, развитие эмоционального интеллекта и другие важные темы.

Вместе с тем в Новопушкинском сквере появился арт-объект – школьный рюкзак. Там можно сделать фото и выложить в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #моя_школа. Авторы лучших публикаций выиграют приглашение на встречу с блогером Ваней Дмитриенко в новой школе.

Ранее Минпросвещения России утвердило список из 17 обязательных школьных предметов на новый учебный год. В него вошли "Физика", "Химия", "География", "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "История", "Обществознание", "Математика", "Информатика", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Труд (технология)", "Основы безопасности", "Физическая культура" и "Духовно-нравственная культура России".

По желанию родителей школьники также смогут изучить "Второй иностранный язык", "Родной язык", "Родную литературу".

