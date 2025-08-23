Изучение английского языка в школах сократят для учеников 5–7 классов

Изучение английского языка в школах России решили сократить для учеников 5–7-х классов до двух часов в неделю.

Расписание в школах будет скорректировано с учетом решения Минпросвящения. Как утверждают в ведомстве, мера вводится для оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени.

Кроме того, 2026–2027 годах сократят часы родного языка и литературы. Тогда же появится новый предмет "Духовно-нравственная культура России".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.