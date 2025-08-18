Собянин: новая школа в Покровском-Стрешневе откроется 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве готово к открытию новое здание школы № 58 на Волоколамском шоссе, партнером которой в развитии инженерно-технического направления выступила госкорпорация "Ростех". Об этом сообщил Сергей Собянин, который вместе с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым осмотрел новое образовательное учреждение.

"В Покровском-Стрешневе открывается замечательная новая школа в сотрудничестве с "Ростехом". Это пример такого сотрудничества, потому что мы в десятках, если не в сотнях школ тесно сотрудничаем с "Ростехом", – указал мэр.

По его словам, с госкорпорацией также заключают соглашение столичные колледжи для подготовки ребят рабочих специальностей, будущих инженеров. Для этого заключается ряд соглашений с ведущими вузами города, в том числе Высшей школой экономики РТУ МИРЭА, Физтехом и другими.

Мэр указал, что перед городскими властями вместе с "Ростехом" стоит задача подготовить молодых людей к тому, чтобы они выбрали инженерные специальности, а затем "влились" в отряд специалистов.

"Рынок очень требовательный к такого рода кадрам. По Москве – порядка 200–300 тысяч сегодня дефицит таких кадров. И наша задача – дефицит восполнить", – пояснил Собянин и отметил важность получения такими ребятами хорошей зарплаты.

Мэр поблагодарил школьников и их родителей за то, что они выбрали именно эту школу. Он выразил надежду, что учащиеся выберут математические и инженерные классы.

В свою очередь, Чемезов заявил, что всего при сотрудничестве с "Ростехом" в стране создано свыше 200 классов, где проходят обучение 5,5 тысячи школьников.

"Я надеюсь, что в этой школе еще добавится немалое количество ребят, которые потом, впоследствии, завершив обучение в школе, придут в наше инженерное высшее учебное заведение, с которыми у нас также существуют партнерские отношения", – сказал гендиректор "Ростеха".

Он уточнил, что между учебным заведением и госкорпорацией уже подписаны соглашения. Также договоры в ближайшее время будут заключены с МГТУ имени Баумана и МФТИ.

Возведение новой школы началось в мае 2022 года и закончилось в январе 2025-го. Данный проект признан лауреатом премии города Москвы 2023 года в области архитектуры и градостроительства в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение школы".

В здании площадью более 12 тысяч квадратных метров четыре этажа. В нем создано пространство для обучения 825 детей с 1-го по 11-й классы. Оформление учебных кабинетов отличается в зависимости от возраста учащихся. Например, более яркое сделали для младших классов, более сдержанное – для старших.

Ключевым элементом школы стал атриум – многофункциональное многосветное пространство с увеличенной высотой потолков. Его можно использовать как лекторий, актовый зал или площадку для проведения мероприятий.

Всего в учебном заведении 33 универсальных и специализированных учебных кабинета. Кроме них, для школьников и учителей создали креативное пространство по типу университетского кампуса, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, медиатеку, творческие мастерские, спортзалы и другое.

В результате на территории бывшего Тушинского аэродрома и прилегающих к ней участках сформируют кластер подготовки будущих инженеров. Помимо здания школы в него войдут детские развивающие маршруты и комплекс Прибрежного парка.

С 2011 года в столице построили 676 объектов образования, в том числе 468 детских садов и 208 школ. Из них за счет городского бюджета возвели 335 объектов, за счет инвестиций – 341.

За 13 лет столица передала для работы школ и детсадов в ТиНАО 119 зданий суммарной площадью 930 тысяч квадратных метров. За 3,5 года этот показатель значительно вырос, так как в период с 2012 по 2022 год столица передала 53 здания общей площадью свыше 445,3 тысячи "квадратов", с 2022 года – 66 зданий площадью более 490 тысяч квадратных метров, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.