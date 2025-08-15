В РФ призвали ввести налоговый вычет на покупку школьных товаров

Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 07:00

В России нужно предоставить семьям с детьми возможность вернуть налоговый вычет на покупку товаров для школы. С такой инициативой к Минфину обратились депутаты Госдумы.

Свою идею авторы объяснили тем, что россияне вынуждены каждый год тратить крупные суммы денег на подготовку детей к школе. По мнению парламентариев, предоставление налогового вычета поможет семьям с детьми возместить хотя бы часть затрат на канцтовары и школьную форму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикаобществовидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

