Трамп допустил возможность сокращения американских сил для сделки по Украине

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов в будущем рассмотреть идею сокращения численности американских войск в Европе для урегулирования конфликта на Украине.

"Этот вопрос передо мной не ставился, я подумаю об этом позже, но он не был поставлен передо мной", – заявил Трамп в ходе своего выступления в Белом доме.

В начале июля европейские страны – участницы Североатлантического альянса начали подготовку к возможному выводу войск США. Журналисты утверждали, что в НАТО убеждены в решении Трампа уменьшить численность войск в Европе. Сейчас она составляет около 80 тысяч человек.

Рассматриваются сценарии вывода от 10 до 20 тысяч военнослужащих. Их могут перебросить на Ближний Восток и в Азию. В свою очередь, планы обороны НАТО зависят от авиации, вооружений и логистики США.

При этом СМИ также сообщали, что США могут сократить количество собственных военных в Европе на 30%.