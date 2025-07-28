Politico: США могут уменьшить численность войск в Европе на 30%

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США могут сократить на 30% количество собственных военных, которые находятся в Европе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой издание Politico, которому поступила информация от анонимного чиновника НАТО.

Ранее европейские страны – участницы Североатлантического альянса начали подготовку к возможному выводу войск США. По данным СМИ, в НАТО убеждены в решении американского президента Дональда Трампа уменьшить численность войск в Европе. Сейчас она составляет около 80 тысяч человек.

При этом рассматриваются сценарии вывода от 10 до 20 тысяч военнослужащих – их перебросят на Ближний Восток и в Азию.

В свою очередь, планы обороны НАТО зависят от авиации, вооружений и логистики США. Именно поэтому военные чиновники предполагают, что европейские страны не смогут компенсировать утрату в течение многих лет.

