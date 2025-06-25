FT: слова Трампа о Пятой статье Устава НАТО поставили саммит под угрозу

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Слова президента США Дональда Трампа о Пятой статье Устава НАТО о коллективной безопасности Альянса поставили под угрозу саммит в Гааге. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Financial Times.

Глава Соединенных Штатов сказал, что приверженность Вашингтона указанной статье "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь".

"По словам трех европейских чиновников, участвовавших в саммите, эти комментарии омрачили встречу и грозили испортить мероприятие, призванное сохранить участие США в трансатлантических отношениях", – говорится в материале.

Кроме того, утечка доклада Пентагона сорвала триумф Трампа на саммите Североатлантического альянса после "исторических" атак США по ядерным объектам Ирана, писали СМИ.

В отчете разведывательного управления Пентагона, который распространился в Сети, было сказано о неэффективности американских атак на Иран. Эта ситуация омрачила настроение главы Белого дома и нанесла удар по его имиджу, отмечали журналисты.

Минобороны и Федеральное бюро расследований (ФБР) США уже начали расследование по факту утечки информации.

Ближневосточный конфликт обострился после того, как Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по Тель-Авиву.

Позже американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана. В ответ республика провела военную операцию в отношении баз США в Катаре и Ираке.

Спустя время Трамп заявил о достижении перемирия между Ираном и Израилем. Сообщалось, что соглашение было нарушено, однако затем Исламская Республика подтвердила режим прекращения огня.