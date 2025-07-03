Euractiv: страны НАТО начали готовиться к возможному выводу войск США

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Европейские страны – участницы НАТО готовятся к возможному выводу войск США. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Euractiv.

По данным источников в Альянсе, в европейских кругах убеждены в решении американского президента Дональда Трампа уменьшить численность войск в Европе. Сейчас она составляет около 80 тысяч человек.

При этом рассматриваются сценарии вывода от 10 до 20 тысяч военнослужащих – их перебросят на Ближний Восток и в Азию. В свою очередь, планы обороны НАТО зависят от авиации, вооружений и логистики США.

Военные чиновники также считают, что европейские страны не смогут компенсировать утрату в течение многих лет. Приготовления ведутся без официальных консультаций с США.

Между тем на фоне приостановки поставок американского оружия на Украине "вынуждены сменить подход к приобретению нового оружия", сообщает радио КП со ссылкой на Politico.

Издание утверждает, что киевские власти рассчитывают попросить США разрешить Европе покупать оружие для Украины. Некоторые европейские страны изучают планы закупки оружия из своих оборонных бюджетов, однако подобная схема должна быть одобрена правительством США.

СМИ сообщали, что Соединенные Штаты решили приостановить поставки Украине зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Решение было принято из-за опасений Пентагона по значительному сокращению запасов высокоточного оружия.

Однако, как указали в Госдепе, это не означает, что Вашингтон полностью прекращает оказывать военную помощь Украине.

При этом ранее министры обороны НАТО также утвердили планы по самому значительному увеличению военных возможностей Альянса со времен холодной войны. Инициатива включает в себя средства противовоздушной обороны (ПВО), танки, системы большой дальности, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и сухопутные войска.

