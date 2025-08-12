США перебросили бомбардировщики на авиабазу у границы с Россией

Фото: ac.nato.int/U.S. Air Force/Tambri Cason

Президент США Дональд Трамп перебросил три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer американских ВВС к границе с Россией. Об этом сообщает МК со ссылкой на Объединенное авиационное командование (AIRCOM) НАТО.

Уточняется, что 9 августа бомбардировщики прибыли с авиабазы Дайсс в штате Техас на авиабазу Эрланд в Норвегии. Они примут участие в очередном развертывании оперативной группы в Европе.

Бомбардировщики выполнят несколько миссий под руководством союзников по западному военно-политическому блоку НАТО. В частности, отработают действия в условиях повышенной опасности.

Как утверждает норвежский подполковник Том Кристиансен, такие маневры делают Североатлантический альянс "более подготовленным к решению любых задач".

Ранее глава Белого дома перебросил две атомные подлодки США "в надлежащие районы" на фоне конфликта с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Последний обратился к американскому лидеру после его угроз, указав на то, что любой его ультиматум может привести к войне с его собственной страной.

В результате Трамп счел высказывания Медведева угрозой ядерным оружием и заявил, что США полностью готовы к ядерной войне.