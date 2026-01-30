Москва направила Берлину ноту после задержания россиянина из-за помощи Донбассу

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Москва направила Берлину ноту с требованием разъяснить основания задержания гражданина России Сурена Абаджана в Германии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, российская сторона потребовала обеспечить незамедлительный консульский доступ к россиянину для прояснения обстоятельств дела и защиты его прав. Захарова подчеркнула, что ситуация находится на особом контроле внешнеполитического ведомства.

В январе Генпрокуратура Германии поручила сотрудникам федерального управления уголовной полиции задержать Абаджана. Его обвинили в поставке гуманитарных грузов на территорию Донбасса.

Ранее МИД ФРГ объявило о высылке сотрудника российского посольства в связи с подозрениями в шпионаже. Дипломат был вызван в ведомство для разъяснений.

По информации издания Spiegel, Германия выслала заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Российское дипведомство назвало данное решение провокацией.