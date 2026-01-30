Форма поиска по сайту

30 января, 14:51

Шоу-бизнес

Гитарист Queen Брайан Мэй назвал США опасным местом

Фото: Getty Images/Miikka Skaffari

Гитарист британской группы Queen Брайан Мэй назвал США опасным местом, сообщает газета Daily Mail.

По словам музыканта, группа больше не будет гастролировать по стране. При этом он подчеркнул, что участники Queen любят Штаты.

"Америка уже не та, что раньше. Сейчас каждый думает дважды, прежде чем поехать туда", – подчеркнул Мэй.

По данным издания, гитарист также не будет выступать на музыкальном фестивале в Гластонбери в Великобритании. Причиной для этого стали его политические разногласия с организаторами.

Ранее актриса Кристен Стюарт допустила, что может уехать из США из-за несогласия с политикой американского лидера Дональда Трампа. По ее словам, президент давит на культуру и общество. Для переезда Стюарт начала рассматривать Европу, так как в Штатах ее профессиональная деятельность сильно ограничивается.

Кроме того, она добавила, что не собирается сдаваться и планирует снимать работы в Европе.

