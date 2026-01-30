Мужчина в ДНР задушил 88-летнюю мать шнуром от телевизора из-за громкого храпа

Фото: телеграм-канал "Следком ДНР"

В Харцызске задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 88-летней матери, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета ДНР.

Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли правоохранители, через некоторое время был задержан подозреваемый. В ходе допроса он сообщил, что задушил мать из-за сильного храпа.

Предварительно, он убил ее кабелем от телевизора, пока женщина спала. В настоящий момент злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, следователь ходатайствует о его заключении под стражу.

Ранее в Бурятии задержали мужчину, который поругался с экс-супругой, ранил ножом своего пасынка и его друга, а затем сбежал в лес. Его задержали росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции во время оперативно-разыскных мероприятий. Он доставлен в отдел, возбуждено уголовное дело.

