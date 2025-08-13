Форма поиска по сайту

13 августа, 07:19

Общество

Русский центр на Аляске призвал восстановить сотрудничество городов-побратимов РФ и США

Фото: РИА Новости/Татьяна Лукьянова

Города-побратимы РФ и США должны возобновить отношения, заявила руководитель Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

"У нас большая просьба к президентам, чтобы они вернули сотрудничество городов-побратимов. Это свято", – приводит ее слова РИА Новости.

Верная напомнила, что американские города Анкоридж и Фэрбенкс связаны с российскими Магаданом и Иркутском соответственно. Глава Русского центра отметила, что сотрудничество городов-побратимов является фундаментом, на котором строится мир.

Ранее бывший вице-губернатор штата Лорен Леман заявил, что Аляска, где состоится встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, по-прежнему сохраняет огромное русское наследие, которое осталось со времен Русской Америки.

По его словам, это наследие сохраняется в языке, религии и культуре. Например, на Аляске более 700 названий, имеющих русские корни. Леман добавил, что его отец родился в Нинильчике на полуострове Кенай через полвека после продажи Аляски. Однако еще тогда у местных детей первым языком был русский, а не английский.

