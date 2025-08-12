Жителей Аляски призвали эвакуироваться из-за угрозы паводка

Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев

Власти города Джуно – административного центра американского штата Аляска – призвали местных жителей покинуть свои дома из-за угрозы паводка, сообщает News.ru со ссылкой на Alaska Beacon.

Чиновники попросили эвакуироваться тех, кто живет в районах, расположенных рядом с ледником Менденхолл. В публикации уточнили, что паводок ожидается на этой неделе.

Ранее при наводнениях из-за ливней в китайской провинции Ганьсу погибли 10 человек, еще 33 пропали без вести. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для поиска людей и эвакуации граждан, находящихся в зоне риска.

Он также призвал минимизировать потери среди населения и восстановить связь и транспортное сообщение.