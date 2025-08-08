Форма поиска по сайту

08 августа, 16:31

Происшествия

Десять человек погибли при наводнении в китайской провинции Ганьсу

Фото: ТАСС/AP/Jin Wangui

Как минимум 10 человек погибли и 33 пропали без вести при наводнениях из-за ливней в провинции Ганьсу в Китае. Об этом сообщило Центральное телевидение страны.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для поиска пропавших и эвакуации жителей, находящихся в зоне риска. Кроме того, он призвал минимизировать потери среди граждан и восстановить связь и транспортное сообщение.

Ливни обрушились на Китай 29 июля. Сообщалось о 30 погибших в Пекине. На фоне этого Си Цзиньпин потребовал провести серьезную работу по ликвидации последствий ударов стихии и предотвращению наводнений.

На фоне непогоды в Пекине переселили более 80 тысяч жителей. Самая опасная ситуация сложилась в северных районах города.

По данным министерства водных ресурсов, по всей стране из берегов вышли более 40 рек.

Новости мира: сильный шторм стал причиной жертв и разрушений в Румынии

