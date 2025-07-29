Роскосмос показал, как выглядят проливные дожди в Пекине из космоса

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" поделился кадрами бушующего в Пекине циклона, который вызвал проливные дожди и наводнения. Снимок опубликован в телеграм-канале госкорпорации.

В сообщении уточняется, что непогода стала причиной гибели десятков людей, а также парализовала жизнь города.

Ливни обрушились на Китай 29 июля. Сообщалось о 30 погибших. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал провести серьезную работу по ликвидации последствий ударов стихии и предотвращению наводнений.

На фоне непогоды в Пекине переселили более 80 тысяч жителей. Самая опасная ситуация сложилась в северных районах города. На данный момент в мегаполисе действует наивысший уровень экстренного реагирования из-за погоды.

По данным министерства водных ресурсов, по всей стране из берегов вышли более 40 рек. Ожидается, что ливни в разных регионах продолжатся еще трое суток.