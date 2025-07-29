В РСТ заявили, что жалобы от российских туристов из-за ливней в Китае не поступали

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Разрушительные ливни в Пекине не повлияли на российских туристов. Об этом телеканалу "360" заявили в Российском союзе туриндустрии.

В свою очередь, Space Travel сообщил, что в июле это направление не пользуется популярностью среди россиян. Сейчас в Китае находятся только транзитные путешественники. Кроме того, в компании отметили, что данные о пострадавших российских туристах не поступали.

Туроператор ITM group заявил, что сейчас Пекин живет обычной жизнью, все работает в привычном режиме. Эвакуация жителей пока не планируется. Исключение могут составить только предгорные районы.

Также "Спектрум" добавил, что его клиенты находятся в других районах Китая и их жизни ничего не угрожает. Также отмечается, что ни одна из компаний туроператоров пока не столкнулась с досрочной отменой туров. Аэропорты также работают в прежнем режиме.

Ранее сообщалось о 30 погибших из-за сильных ливней в Китае. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал провести серьезную работу по ликвидации последствий ударов стихии и предотвращению наводнений.