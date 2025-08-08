Эвакуация объявлена на юге Японии из-за ливней

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Эвакуацию самого высокого пятого уровня по экстренному обеспечению безопасности объявили для 122,4 горожан Кирисимы на юге Японии из-за ливней. Об этом сообщил телеканал NHK.

Режим особой тревоги действует в городской префектуре Кагосима с 05:00 по местному времени (23:00 по московскому). Во многих районах могут произойти разливы рек. Также в результате непогоды пострадали два человека.

Синоптики отметили, что на юге и севере префектуры сильные дожди и грозы сохранятся до 10 августа. По их словам, за 12 часов в некоторых районах города выпало 495 миллиметров осадков, что соответствует 1,5-месячной норме.

При пятом уровне опасности если человек не успел покинуть дом, то ему необходимо не пытаться выйти на улицу, а постараться обеспечить собственную безопасность. Местным жителям рекомендуется подняться на верхние этажи здания и выбрать наиболее безопасное место.

Ранее гонконгская обсерватория объявила самый высокий уровень предупреждения о ливне – черный. Власти предупредили местных жителей об угрозе подтоплений. Департамент труда Гонконга призвал всех работодателей не вызывать сотрудников на рабочие места, если в этом нет необходимости.

