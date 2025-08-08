Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 08:55

Происшествия

Эвакуация объявлена на юге Японии из-за ливней

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Эвакуацию самого высокого пятого уровня по экстренному обеспечению безопасности объявили для 122,4 горожан Кирисимы на юге Японии из-за ливней. Об этом сообщил телеканал NHK.

Режим особой тревоги действует в городской префектуре Кагосима с 05:00 по местному времени (23:00 по московскому). Во многих районах могут произойти разливы рек. Также в результате непогоды пострадали два человека.

Синоптики отметили, что на юге и севере префектуры сильные дожди и грозы сохранятся до 10 августа. По их словам, за 12 часов в некоторых районах города выпало 495 миллиметров осадков, что соответствует 1,5-месячной норме.

При пятом уровне опасности если человек не успел покинуть дом, то ему необходимо не пытаться выйти на улицу, а постараться обеспечить собственную безопасность. Местным жителям рекомендуется подняться на верхние этажи здания и выбрать наиболее безопасное место.

Ранее гонконгская обсерватория объявила самый высокий уровень предупреждения о ливне – черный. Власти предупредили местных жителей об угрозе подтоплений. Департамент труда Гонконга призвал всех работодателей не вызывать сотрудников на рабочие места, если в этом нет необходимости.

Токио столкнулся с наводнением после проливных дождей

Читайте также


происшествияпогодаза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика