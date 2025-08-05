Самый высокий уровень предупреждения о ливнях объявили в Гонконге

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Гонконгская обсерватория объявила самый высокий уровень предупреждения о ливне – черный. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Власти предупредили местных жителей об угрозе подтоплений. Департамент труда Гонконга призвал всех работодателей не вызывать сотрудников на рабочие места, если в этом нет необходимости.

Также Бюро образования Гонконга объявило о приостановке школьных занятий. При этом школы должны в ближайшее время внедрить планы действий в чрезвычайных ситуациях и обеспечить присмотр за учащимися, которые могут прибыть в учебные заведения.

Ранее около 110 человек погибли во время наводнений в Техасе. По оценкам синоптиков, за три часа в штате выпала месячная норма осадков. Из берегов вышли реки Сан-Сама, Кончо и Колорадо.