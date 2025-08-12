Бывший вице-губернатор Аляски Леман заявил, что штат все еще хранит русское наследие

Фото: depositphotos/izanbar

Аляска, где состоится встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, по-прежнему сохраняет огромное русское наследие, которое осталось со времен Русской Америки. Об этом рассказал бывший вице-губернатор штата Лорен Леман.

По его словам, это наследие сохраняется в языке, религии и культуре. Например, на Аляске более 700 названий, имеющих русские корни.

Леман сообщил, что его отец родился в Нинильчике на полуострове Кенай через полвека после продажи Аляски. Однако еще тогда у местных детей первым языком был русский, а не английский.

"Нинильчик был основан в 1847 году, за 20 лет до продажи Аляски, как поселение для тех, кто раньше трудился в русско-американской колонии. Они хотели создавать там семьи, ловить рыбу, охотиться, разводить огороды. И это было хорошее место для таких вещей", – цитирует Лемана РИА Новости.

Саммит Путина и Трампа на Аляске планируется провести августа. Договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Американский лидер собирается подтолкнуть российского коллегу к прекращению украинского конфликта. Также он ожидает, что встреча даст старт прямым переговорам Путина и украинского президента Владимира Зеленского за одним столом.