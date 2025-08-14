14 августа, 23:31Политика
Полиция Анкориджа усилила меры безопасности в преддверии саммита РФ и США
Фото: 123RF/stockdeca
Полиция города Анкоридж на Аляске, где состоится встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, усилила меры безопасности на фоне ожидаемых демонстраций. Об этом сообщил замглавы отдела по связям с общественностью департамента полиции Анкориджа Кристофер Барраза.
"Полиция Анкориджа осведомлена о запланированных демонстрациях по всему городу в связи с визитом президента в эту пятницу, включая как проукраинские, так и протрамповские собрания", – приводит РИА Новости слова сотрудника полиции.
Правоохранители планируют привлечь к дежурству дополнительные силы для обеспечения общественной безопасности.
Переговоры Путина и Трампа состоятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В них также примут участие делегации стран и группа экспертов.
В состав делегации от России вошли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В ходе встречи будут обсуждаться урегулирование украинского конфликта и двустороннее сотрудничество. После переговоров ожидается совместная пресс-конференция Путина и Трампа.
Журналисты прибыли к месту встречи Путина и Трампа на Аляске