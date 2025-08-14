Полиция Анкориджа усилила меры безопасности в преддверии саммита РФ и США

Фото: 123RF/stockdeca

Полиция города Анкоридж на Аляске, где состоится встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, усилила меры безопасности на фоне ожидаемых демонстраций. Об этом сообщил замглавы отдела по связям с общественностью департамента полиции Анкориджа Кристофер Барраза.

"Полиция Анкориджа осведомлена о запланированных демонстрациях по всему городу в связи с визитом президента в эту пятницу, включая как проукраинские, так и протрамповские собрания", – приводит РИА Новости слова сотрудника полиции.

Правоохранители планируют привлечь к дежурству дополнительные силы для обеспечения общественной безопасности.

Переговоры Путина и Трампа состоятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В них также примут участие делегации стран и группа экспертов.

В состав делегации от России вошли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В ходе встречи будут обсуждаться урегулирование украинского конфликта и двустороннее сотрудничество. После переговоров ожидается совместная пресс-конференция Путина и Трампа.