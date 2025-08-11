Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Луначарское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Населенный пункт удалось освободить в результате активных действий подразделения группировки войск "Центр".

Ранее российские войска освободили Яблоновку в ДНР. По данным Минобороны РФ, установить контроль над селом смогли бойцы подразделения группировки войск "Центр".

Всего за последние полгода Вооруженные силы России освободили более 200 населенных пунктов в зоне спецоперации на Украине. По данным СМИ, населенный пункт Александро-Калиново, освобожденный в ДНР в начале августа благодаря активным действиям подразделений "Южной" группировкой войск, стал 209-м с начала 2025-го.

