09 августа, 12:44

Политика

ВС РФ освободили Яблоновку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили Яблоновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, установить контроль над селом смогли бойцы подразделения группировки войск "Центр".

Ранее ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Были применены аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные БПЛА большой дальности.

Владимир Путин заявлял, что российские войска ведут наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения. Президент отмечал, что позитивная активность в спецоперации достигается благодаря мужеству и героизму бойцов.

ВС РФ нанесли ракетно-артиллерийские удары по ВСУ возле населенного пункта Северск

Спецоперация на Украине
политика

