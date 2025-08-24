Минпросвещения утвердило список обязательных школьных предметов

Фото: depositphotos/fabian19

Минпросвещения РФ разработало список из 17 обязательных школьных предметов на новый учебный год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях", – указано в документе.

В перечень вошли такие дисциплины, как "Физика", "Биология", "Химия", "География", "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "История", "Обществознание", "Математика", "Информатика", "Музыка" и "Изобразительное искусство". Также в него попали "Труд (технология)", "Основы безопасности и защиты Родины", "Физическая культура" и "Духовно-нравственная культура России".

По желанию родителей школьники также смогут изучить "Второй иностранный язык", "Родной язык", "Родную литературу".

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин потребовал завершить в срок все мероприятия по подготовке учебной инфраструктуры к 1 сентября. Он указал, что дети и студенты должны прийти в комфортные современные школы и учебные заведения.

Тем временем Минпросвещения России разработало расписание уроков для 1–11-х классов при организации обучения в новом учебном году для оптимизации нагрузки на детей. Каждое учебное заведение сможет адаптировать его под свои условия в рамках единых федеральных требований. Рекомендации уже согласованы с Роспотребнадзором и доведены до субъектов страны.