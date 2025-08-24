Нейросеть Алиса составила базовый осенний гардероб для девушки 30 лет. Ведущий Москвы 24 решил таким способом подобрать образ коллеге. Он отметил, что девушка работает на модном московском телеканале, увлекается теннисом, любит городские прогулки, живет в Москве и ее цветотип – лето.

Искусственный интеллект подобрал образ с черной водолазкой и коричневым пальто. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.